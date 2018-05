Primele reactii ale jucatorilor Realului dupa ce Zidane si-a dat demisia! Mesajul lui Sergio Ramos

Zinedine Zidane a provocat un adevarat soc prin demisia anuntata astazi. Antrenorul francez a parasit banca Realului dupa 3 ani in care a castigat 3 Ligi ale Campionilor la rand, record all time in istoria fotbalului.

Primii doi jucatori care au reactionat la auzirea vestii sunt Sergio Ramos si Toni Kroos. Ei au postat mesaje pe Twitter.



"Mister, ca jucator, cat si ca antrenor, ai hotarat sa te retrage cand erai la cel mai inalt nivel. Iti multumesc pentru doi ani si jumatate de fotbal, munca, dragoste si prietenie. Pleci, dar mostenirea ta va ramane pentru totdeauna. Ai scris unul dintre cele mai de succes capitole din istoria Realului", a scris Ramos.