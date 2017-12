Primul campionat de box thailandez, in Moldova. Peste 100 de luptatori din 20 de cluburi sportive ale tarii au concurat pe ring, la competitia de acasa - VIDEO

Peste 100 de luptatori din 20 de cluburi sportive ale tarii au concurat pe ring, timp de 2 zile, la campionatul national de box thailandez. Luptele s-au desfasurat in 3 categorii de varsta, - 14-15 ani, 16-17 ani si seniorii.

Printre cei care au cucerit medalii de aur au fost Andrian Martin si campionul mondial la muay thai, intre juniori, Liviu Titica.

Liviu TITICA, LUPTATOR: “Particip la acest campionat pentru a acumula experienta. Sa am mai multe idei de a intra in ring, sa am o tactica mai buna.”

Constantin BOLEA, VICEPRESEDINTE FEDERATIA DE BOX THAILANDEZ DIN MOLDOVA: “Pentru anul 2018 avem planuri mai mari – sa facem campionat pentru copii, petrecut impreuna cu maturii. Desigur, avem planuri sa obtinem cat mai multe medalii la nivel international.”

A fost prima editie a turneului, organizat de federatia de profil, creata acum 2 ani.