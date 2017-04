Primul derby cu noul nume. Fosta Steaua Bucuresti, a invins-o pe marea rivala Dinamo cu 2 la 1 - VIDEO

Alibec a prins un sut sanatos de la distanta si l-a invins pe portarul Cerniauskas. Dinamovistii au jucat mai bine apoi si au ratat cateva ocazii, iar in minutul 57 au egalat scorul, prin Adam Nemec, care a marcat dupa o centrare din corner. Mai tarziu, FCSB a produs o faza de atac splendida, la capatul careia Boldrin a inscris pentru 2 la 1.

FCSB, cunoscuta pana acum sub numele Steaua, a castigat derby-ul, aceasta fiind prima victorie a ros-albastrilor in fata marei rivale, din ultimele 10 meciuri. In clasamentul Campionatului Romaniei, FCSB are 30 de puncte, la egalitate cu lidera Viitorul, care, insa, a jucat cu un meci mai putin. Dinamo ocupa locul 6, cu 23 de puncte la activ.