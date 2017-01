Primul esec dupa 40 de meciuri fara infrangeri: Real Madrid a cedat in fata celor de la Sevilla - VIDEO

Seria meciurilor fara infrangere pentru Real Madrid s-a oprit la 40. Galacticii au cedat aseara in fata celor de la Sevilla, scor 1 la 2. Partida a inceput perfect pentru trupa lui Zidane, iar Cristiano Ronaldo a deschis scorul din penalty in repriza secunda. Finalul meciului a fost unul de cosmar pentru Real. Sergio Ramos, omul salvator al galacticilor in multe partide, a inscris in propria poarta in minutul 85.

Sevilla a dat lovitura in prelungiri. Jovetic a inscris fabulos la debutul sau in La Liga.

Astfel, Real si-a incheiat seria de 40 meciuri fara infrangere, stabilind un nou record in fotbalul spaniol. Tot ieri, Celta Vigo a invins la limita formatia Deportivo Alaves, scor 1 la 0. In debutul partii secunde oaspetii au ramas in 10 oameni, iar Radoja a inscris unicul gol al partidei.

Dupa victoria de ieri, Celta Vigo a urcat pe pozitia a opta in La Liga.