Primul meci dupa catastrofa. Fotbalistii de la Chapecoense, care au supravietuit dupa tragicul accident aviatic au primit Copa Sudamericana - VIDEO

Alan Ruschel, Neto si Jackson Follmann, jucatorii supravietuitori ai accidentului aviatic in care a fost implicata echipa braziliana Chapecoense, au primit trofeul Copei Sudamericana. Sotiile si copiii fotbalistilor care si-au pierdut viata in urma catastrofei au primit medaliile atribuite post-mortem in cadrul unei ceremonii emotionante. A urmat un moment de-a dreptul istoric. Douglas Grolli a inscris primul gol pentru Chapecoense in noua formula, in meciul contra celor de la Palmeiras.

Prima partida pentru Chapecoense dupa cumplitul accident s-a incheiat 2 la 2. In semn de compasiune, cluburile din campionatul Spaniei vor expedia tricouri semnate de jucatori echipei braziliene. Prima a fost FC Barcelona.

Pe 29 noiembrie aeronava care ii transporta pe jucatorii echipei Chapecoense la Medellin s-a prabusit in apropiere de oras. Doar 6 persoane au supravietuit, printre care 3 fotbalisti.