Primul pas gresit. Campioana Euroligii de baschet, Real Madrid, a suferit prima infrangere in actualul sezon, pe terenul echipei Olympiakos - VIDEO

Real Madrid a castigat toate cele 8 meciuri de la startul sezonului, in Euroliga, insa, aseara, galacticii au fost opriti. Baschetbalistii de la Olympiakos au jucat fabulos, iar fanii greci inflacarati au creat o atmosfera de vis.

Liderii gazdelor au fost americanul Williams-Gross si grecul Spanoulis, care au acumulat, in total, 43 de puncte. Olympiakos a dominat prima jumatate a meciului, dar si finalul, si a castigat partida cu 88 la 83.

Tot aseara, Fenerbahce a obtinut a 5-a victorie consecutiva in Euroliga. Turcii au batut-o pe Maccabi Tel Aviv cu 74 la 70. Fenerbahce are 8 victorii si o infrangere si ocupa locul 3 in clasament.