Proaspata campioana a Spaniei, Barcelona nu renunta la show. Catalanii au batut gruparea Villarreal cu 5 la 1 - VIDEO

Dembele s-a distrat cu fundasii adversi si apoi l-a invins pe portar cu un lob spectaculos. Francezul a mai marcat un gol, in repriza secunda a partidei cu Villarreal.

Barca a facut legea pe teren si a rezolvat soarta meciului inca in prima repriza. Coutinho, Paulinho si Messi au marcat cate o data. La golul argentinianului, Iniesta a reusit o pasa decisiva de senzatie.

Barcelona a castigat meciul cu 5 la 1 si a acumulat deja 90 de puncte in campionat. Tot aseara, Sevilla a batut-o pe Real Madrid, scor 3 la 2. Ben Yedder si Layun au inscris cate o data.

In minutul 84, Sergio Ramos a deviat mingea in propria poarta. Real a evitat rusinea pe final. Mayoral si acelasi Sergio Ramos au inscris cate un gol. Real Madrid ramane pe locu 3 in La Liga, fiind la 3 puncte in spatele gruparii Atletico.