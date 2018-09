Proba de dublu e pe placul lui. Dupa performanta impresionanta de la US Open, tenismanul moldovean Radu Albot a ajuns la un turneu din Franta - VIDEO

Radu Albot si Nicoloz Basilashvili au cedat primul set in fata duetului francez Jo-Wilfried Tsonga/Ugo Humbert, scor 5 la 7, dar l-au castigat pe al doilea cu 6 la 4. In tiebreak-ul decisiv, perechea moldo-georgiana s-a impus cu 10 la 8.

Albot si coechipierul sau, s-au calificat in sferturile turneului din orasul Metz si si-au asigurat un premiu comun de peste 4 mii de euro. In aceasta seara, moldoveanul, numarul 107 mondial, joaca la simplu, impotriva tenismanului francez Pierre-Hugues Herbert, clasat pe locul 68 in topul ATP.