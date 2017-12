Probleme mari pentru Barcelona si Real Madrid: cele doua echipe si-au pierdut din nou meciurile, in Euroliga de baschet - VIDEO

TSKA are un sezon superb, iar aseara a obtinut a 8-a victorie, in 10 etape din Euroliga. Formatia rusa a avut o prima repriza dificila, in duelul de pe teren propriu, cu Barcelona, insa apoi s-a dezlantuit. Baschetbalistii americani Clyburn si Higgins au facut spectacol, iar TSKA s-a impus cu 92 la 78.

Barcelona se afla abia pe locul 10 in clasament. Marea rivala, Real Madrid, ocupa pozitia a 7-a. Galacticii au si ei probleme in Euroliga. Tot aseara, Real a cedat in meciul de acasa cu echipa Steaua Rosie Belgrad, scor 83 la 87.

Real Madrid este cea mai titrata echipa din Euroliga, cu 9 trofee in palmares. Urmeaza TSKA Moscova, cu 7 titluri.