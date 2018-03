Probleme pentru Wozniacki: "Locul 1 nu ma mai intereseaza." Ce a patit

Daneza Wozniacki a castigat Australian Open si i-a luat locul 1 WTA Simonei Halep, insa a reusit sa-l tina doar cateva saptamani. Halep a revenit pe primul loc fara sa joace, in urma jocului de puncte din sistemul WTA.

Wozniacki arata o forma destul de slaba in SUA, dar a reusit sa ajunga in optimi dupa 6-4, 2-6, 6-3 cu Aliaksandra Sasnovich, locul 49 WTA.

"Nu m-am simtit deloc confortabil. Nu am reusit sa-mi fac jocul... N-a fost ziua mea. Am incercat din greu, dar am facut multe erori nefortate. N-am simtit mingea", a spus Wozniacki la conferinta de presa de dupa joc.

"Sa fiu sincera, nici nu ma intereseaza. M-ar interesa daca as fi in situatia asta la sfarsitul anului. Dar la acest moment, locul 1 WTA nu e un obiectiv. Incerc sa castig fiecare meci si sa castig turneul. Doar asta am in cap", a mai spus ea.

Wozniacki o va intalni pe Daria Kasatkina, favorita 20, in optimi.