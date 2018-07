Promit sa nu mai repete greselile din tur. Sheriff se pregateste de al doilea meci cu echipa Shkendija, in calificarile Ligii Campionilor - VIDEO

Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: „Trebuie sa ii presam din primele minute si sa incercam sa marcam un gol rapid, cum si in returul cu Kutaisi.”

Goran SABLIC, ANTRENOR SHERIFF: „Vreau ca echipa sa creada mai mult in fortele sale, sa fie sigura de calitatea sa. Suntem capabili sa trecem mai departe. Chiar daca Shkendija va marca un gol, noi putem sa inscriem 3 goluri. ”

In prima mansa a turului 2 preliminar din Champions League, Shkendija a invins-o pe Sheriff cu 1 la 0. Tiraspolenii, cu tridentul ofensiv Jo-Badibanga-Camara, sunt motivati sa doboare blocul defensiv al gruparii din Macedonia, in retur. Mai ales ca joaca acasa.

Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: „In primul meci, in prima repriza, am facut multe greseli, dar le-am vazut si le-am analizat. Am lucrat la antrenamente si vom incerca sa le corectam.”

Shkendija a venit la Tiraspol dupa calificare.

Qatip OSMANI, ANTRENOR SHKENDIJA: "Avem un avantaj minim, care nu ne garanteaza calificarea in runda a 3-a, asa ca in timpul meciului vom da totul in cautarea calificarii."

Echipa care se va califica, va juca in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor cu formatia austriaca Salzburg.