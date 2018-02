Protest neobisnuit in Bundesliga. Suporterii nemti au aruncat mingi de tenis si role de hartie pe teren - VIDEO

Protest neobisnuit in Bundesliga. Suporterii nemti au aruncat mingi de tenis si role de hartie pe teren. In felul acesta ei au aratat cat de indignati sunt de faptul ca pentru prima data in istoria campionatului Germaniei un meci s-a jucat intr-o zi de luni si nu in week-end cand oricine si-ar permite sa vada partida.