PSG a cucerit Cupa Ligii Frantei pentru a patra oara la rand. Parizienii au trecut in finala disputata la Lyon de AS Monaco, scor 4-1 - VIDEO

Paris Saint-Germain – AS Monaco se anunta un meci tare. A si fost, in primele minute. Draxler a inscris pentru parizieni, iar Lemar a egalat scorul. Ce a urmat, insa, a fost un dezastru pentru monegasci. Di Maria si-a readus in avantaj echipa, iar in repriza a doua Cavani a lovit spectaculos si a dus scorul la 3 la 1.

Pe final, Cavani a mai marcat o data si PSG a intrat in posesia Cupei Ligii Frantei. Este a patra oara la rand cand clubul din capitala cucereste acest trofeu. Hegemonia baietilor de la Paris Saint-Germain in Franta continua. Acestia au obtinut 14 trofee pe plan national, in ultimii 4 ani.