PSG a fost eliminata din Cupa Ligii franceze de ocupanta ultimului loc din Campionatul Frantei de fotbal - VIDEO

In sferturile Cupei ligii franceze de fotbal, PSG a avut o adversara modesta si anume Guingamp, lenterna rosie a campionatului francez. Parizienii au atacat din startul meciul, insa au reusit sa deschida scorul abia in minutul 62, cand starul brazilian, Neymar a iesit la rampa cu o lovitura de cap.

Cand au ramas mai putin de 10 minute pana la finalul meciului, oaspetii au beneficiat de o lovitura de la 11 metri, iar Yeni N’Gbakoto a restabilit egalitatea pe tabela.

In prelungirile partidei, jucatorii lui PSG, au jucat din nou neregulamentar in propriul careu, iar Marcus Thuram, fiul celebrului fotbalist francez, Lilian Thuram, si-a luat responsabilitatea sa execute cel de-al doilea penalty, dupa ce a mai ratat unul in minutul 61.

Dupa un parcurs groaznic in Campionatul Frantei, cei de la Guingamp isi pot salva onoarea prin victoria in Cupa Ligii franceze de fotbal. In timp ce PSG, se va concetra pe Campionat si Liga Campionilor.