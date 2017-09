PSG are un parcurs perfect in Champions League. Parizienii s-au impus in fata celor de la Bayern Munchen. Cavani si Neymar au marcat pentru gazde - VIDEO

PSG are un parcurs perfect in Champions League. Parizienii s-au impus aseara in fata celor de la Bayern Munchen, scor 3 la 0. Alves, Cavani si Neymar au marcat pentru gazde.

Tot ieri, Chelsea a trecut la limita de Atletico Madrid, scor 2 la 1. Chiar daca au condus dupa golul lui Griezmann, spaniolii au cedat. Morata si Batshuayi au smuls victoria pentru londonezi.

In grupa A, Manchester United s-a impus cu 4 la 1 in fata rusilor de la TSKA Moscova, iar FC Basel a facut spectacol in meciul cu Benfica, invingand cu 5 la 0. Urmatoarele meciuri din Champions League se vor disputa la mijlocul lunii octombrie.