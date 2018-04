PSG este deja campioana in Franta, dar lupta pentru locul secund e departe de a fi incheiata. Lyon a obtinut o victorie spectaculoasa pe terenul formatiei Dijon - VIDEO

Fekir a marcat golul serii, la capatul unei actiuni senzationale, in care fundasii adversi nu au putut face nimic cu mijlocasul lui Olympique Lyon. Oaspetii s-au dezlantuit in atac si au marcat de 5 ori in poarta echipei Dijon. Memphis, Traore si Cornet au mai inscris pentru Lyon, iar un fundas advers a deviat mingea in propria poarta.

Pentru Dijon, mijlocasul Naim Sliti a reusit dubla. 5 la 2 si Lyon aspira la medaliile de argint ale campionatului, mai ales ca locul secund califica direct in grupele Ligii Campionilor, in sezonul urmator. Pe pozitia a 2-a se afla la moment, AS Monaco, avand cu un punct mai mult decat Lyon, dar si un meci rezerva.