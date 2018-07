PSG, invinsa de Bayern Munchen. Postolachi a intrat pe teren in ultimele 20 de minute, insa nu a reusit sa inscrie pentru echipa sa - VIDEO

Virgiliu Postolachi l-a inlocuit in minutul 72 pe Nkunku in meciul dintre PSG si Bayern Munchen. Atacantul moldovean, insa, nu a reusit sa inscrie in cele 20 de minute cat a fost prezent pe teren. Bayern a revenit in meci si s-a impus cu 3 la 1, dupa ce a fost condusa in prima repriza. Renato Sanches a inscris cel mai frumos gol al partidei.