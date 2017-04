Cavani a trimis cu calcaiul in poarta, dupa pasa lui Di Maria. Pana la golul atacantului de 30 de ani, Draxler reusise sa deschida scorul. In partea secunda dezastrul a continuat pentru Monaco. Mbae a inscris nefericit in propria poarta.

Parizienii nu s-au oprit aici. Matuidi a marcat pentru 4 la 0 la urmatoarea faza. Scorul final de 5 la 0 a fost stabilit de Marquinhos. Astfel, PSG va infrunta in finala Cupei Frantei de pe 27 mai formatia Angers.