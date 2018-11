PSG s-a impus in fata lui Liverpool. Parizienii ii depasesc pe cormorani in clasamentul grupei C, iar Napoli a obtinut trei puncte in meciul cu Steaua Rosie - VIDEO

Situatia in Grupa C ramane la fel de tensionata si dupa 5 etape. Aseara PSG s-a impus pe teren propriu cu scorul de 2 la 1 in fata celor de la Liverpool. Fundasul spaniol, Juan Bernat a marcat pentru 1 la 0 in minutul 13.

Atacul stelar al francezilor urma sa faca sah-mat apararea cormoranilor, iar din minutul 37, tabela arata scorul de 2 la 0, gratie reusitei lui Neymar.

Inainte de pauza, James Milner reduce din diferenta, insa reusita sa din penalty nu a fost suficienta pentru a rasturna soarta meciului. Paralel, Napoli s-a impus cu scorul de 3 la 1 in fata celor de la Steaua Rosie Belgrad. Astfel, italienii conduc in grupa mortii dupa 5 etape. La fel de neclare sunt lucrurile si in grupa B.

Desi, Barcelona si-a garantat prezenta in optimi, datorita victoriei cu scorul de 2 la 1 contra lui PSV Eindhoven, lupta pentru locul secund e deschisa in continuare. Aseara, Tottenham a obtinut o victorie chinuita contra lui Inter Milano. Golul decisiv a venit catre finalul meciului.

Harry KANE, JUCATOR TOTTENHAM: “Am jucat bine. Am urmarit adversarul din spate, am fost periculosi pe benzi. Am putut sa marcam si in prima repriza. Din fericire am reusit sa spargem tinta. In ultimul meci vom lovi cu toate armele si vom surprinde adversarul.”

Tot aseara, Atletico Madrid a castigat meciul cu Monaco, scor 2 la 0. Paralel, Borussia Dortmund a obtinut doar un egal in meciul contra lui Brugge, scor final 0 la 0. In grupa D, apele s-au limpezit dupa meciurile de aseara. Galatasaray pierde orice sansa la la calificare. Turcii au fost invinsi cu 2 la 0 de catre Lokomotiv Moscova. In celalt meci, FC Porto si-a confirmat suprematia. Dragonii s-au impus cu scorul de 3 la 1 in fata celor de la Schalke 04.

GRUPA A

ATLETICO MADRID – AS MONACO 2:0

BORUSSIA DORTMUND – CLUB BRUGGE 0:0

GRUPA D

LOKOMOTIV MOSCOVA – GALATASARAY 2:0

FC PORTO – SCHALKE 04 3:1