PSG se indreapta spre un nou titlu. Parizienii s-au impus la limita in derby-ul contra lui Monaco si au deja un avans de 9 puncte fata de urmatoarea clasata - VIDEO

Cavani a deschis scorul in victoria lui PSG contra celor de la Monaco, scor 2 la 1. Mbappe, pustiul minune al parizienilor, a ratat cateva ocazii importante impotriva fostei sale echipe.

In partea secunda, Neymar a dublat avantajul echipei sale, dupa ce a marcat din penalty. Monaco a redus din diferenta in minutul 81, insa nu a reusit sa evite infrangerea. Tot ieri, Olympique Lyon a umilit in deplasare formatia Nice, scor 5 la 0. Depay a reusit dubla. Dupa 14 etape disputate, Lyon ocupa locul 2 in campionat, fiind la egalitate de puncte cu AS Monaco, cate 29. Liderul PSG are 38 de puncte.