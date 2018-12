Pumni, picoare si knock-out-uri spectaculoase, la o noua Gala K1 la Chisinau. Stanislav Renita si Alexandru Burduja, campionii serii - VIDEO

Nicolae Caraus a oferit faza serii la Gala K1. Revenit in ring dupa o pauza de un an, luptatorul nostru a ridicat publicul in picioare, reusind sa-l faca knock-out in doar 15 secunde pe Janu Da Cruz din Guineea, supranumit canibalul.

In cel mai asteptat duel al galei, Stanislav Renita si-a aparat centura de campion al categoriei de pana la 65 de kilograme. El s-a impus la puncte in fata altui sportiv din tara noastra, Dumitru Sarbu.

Stanislav RENITA, LUPTATOR K1: “Am avut o mare responsabilitate sa-mi apar centura. Lupta era echilibrata dar undeva eu ceva am dominat si am obtinut victoria.”

O alta centura a fost cucerita de Alexandru Burduja. Luptatorul a castigat piramida in categoria de pana la 95 de kilograme. Intr-o finala destul de echilibrata, moldoveanul l-a invins pe rusul Mihail Tiuterev.

Alexandru BURDUJA, LUPTATOR K1: “A fost o lupta foarte grea. Eu ma asteptam daca sincer si la a patra runda, dar sunt bucuros ca asa a trecut.”

Campionul in categoria de 77 de kilograme, Constantin Rusu, a castigat duelul cu olandezul Chico Kwasi la finalul celor 3 runde.

Catalin RUSU, LUPTATOR K1: “Am sa iau unele lectii de la lupta aceasta si cred ca data viitoare o sa fie o lupta inca si mai buna.”

La feminin, moldoveanca Nadejda Cantar si-a trecut in cont o noua victorie dupa confruntarea cu azera Suad Salimova. Totodata Vitalie Matei a pierdut partida cu belarusul Vadim Vaskov.

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: “Asteptam anul ce vine sa ne dea mai multe nume noi, mai multe turnee frumoase.”

O noua Gala K1 la Chisinau ne asteapta pe 30 martie, insa pana atunci, in februarie se va desfasura turneul de lupte in cusca Eagles 11.