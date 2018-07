Pustii din Ialoveni, campioni in Germania. O echipa de juniori din Moldova s-a impus la competitia Wasserburg, dupa o finala castigata la penalty-uri. Ce au facut fotbalistii nostri la final de meci - VIDEO

14 pusti din mai multe localitati din Ialoveni au participat weekend-ul trecut la un turneu amical de fotbal in Germania cu ocazia aniversarii clubului Wasserburg. In finala au intalnit formatia Cugir din Romania. Pustii din Ialoveni au deschis scorul, insa au fost egalati in repriza secunda.

S-a ajuns la penalty-uri, unde portarul nostru a fost eroul. A inscris de la punctul cu var, iar apoi a aparat si a adus victoria ialovenenilor.

Cristian MALISENCO, PORTAR: "M-am gandit la toti cei care ma sustin. La colegi, la antrenori, la cei de acasa care tin la mine. Am aparat onoarea satului de unde sunt, a raionului si a intregii tari. Am aparat onoarea noastra."

Arteom GRATE, FUNDAS: "Adversarii au fost puternici, dar si noi am fost puternici. Am incercat sa aratam ca suntem buni."

Chiar daca au facut doar 4 antrenamente dupa selectia jucatorilor, secretul succesului pare a fi simplu - disciplina si devotamentul.

Vitalie SULA, ANTRENOR: "Din prima zi cand am ajuns acolo, am avut antrenamente in fiecare dimineata. Toti se mirau. Echipele din Romania, din Germania se odihneau. Noi dimineata ne antrenam."

Pe langa trofeul din Wasserburg, pustii din Ialoveni au mai avut parte de o surpriza. Acestia au vizitat Allianz Arena, renumitul stadion al campioanei Germaniei, Bayern Munchen.

Valeriu GINCOTA, FUNDAS: "Am vizitat acele locuri frumoase, am facut poze. Nu credeam ca voi ajunge acolo vreodata, dar turneul mi-a permis sa fac asta."

Andrian LUNGU, MIJLOCAS: "Am fost la Fan Shop. Nu am vazut terenul, dar am intrat inauntru. Am vazut cupele Champions League castigate."

Dupa evolutia buna din Germania, unii pusti ar putea juca in Romania.

Vitalie SULA, ANTRENOR: "Echipa de la Cugir a spus ca ar dori sa faca o selectie pentru a aduce unii dintre copiii. Sa-si faca studiile si sa joace acolo, au un club in liga a treia din Romania."

Incurajati de succesul din Germania, viitorii fotbalisti se vad la echipe de top, peste cativa ani.

A fost prima participare la un turneu international pentru pustii din Ialoveni.