Putin, acuzat ca ”a furat o medalie de aur” dupa finala Cupei Mondiale. Ce s-a petrecut de fapt - VIDEO

În timpul ceremoniei de premiere de după finala de duminică, unii suporteri au surprins cum asistenta FIFA care îi înmâna medalii de aur lui Vladimir Putin pentru a le atârna de gâtul jucătorilor francezi îi şopteşte ceva liderului rus după care îşi pune o medalie în buzunar.

Momentul a fost surprins de camere şi a dat naştere la un val de acuzaţii la adresa lideului rus. Zeci de utilizatori s-au întrebat pe Twitter dacă nu cumva Putin a decis să păstreze suvenir o medalie de aur de la Cupa Mondială aşa cum ar fi făcut în urmă cu câţiva ani.

Liderul rus a fost acuzat în 2013 de patronul unei echipe de fotbal american ca i-a furat un inel încrustat cu diamante, primit dupa ce echipa sa a câştigat, în 2005, Super Bowl.

Mesajele prin care utilizatorii se întrebau pe Twitter sau Reddit dacă Putin a furat o medalie au devenit virale cu mii de distribuiri şi comentarii. ”Oamenii cred că Vladimir Putin a pus un oficial FIFA să fure o medalie pentru el” a scris Metro.

Publicaţia a elucidat însă misterul - se pare că asistenta FIFA a realizat că Hugo Lloris era ultimul din echipa Franţei care urma să primească o medalie, astfel că rămâneau cu un exces de medalii aşa că a pus una în buzunar pentru a nu o pierde.

De obicei, ţărilor li se alocă un număr de medalii şi pentru stafful tehnic şi jucătorii care nu făcut parte din echipa de 23, dar care au jucat un rol în calificări.

Am I the only one who saw this woman steal a medal?! 👀😂🤦🏿‍♂️



Did she think we wouldn’t see? What don’t I know! #WorldCupFinal #france pic.twitter.com/NPepuHLKjN