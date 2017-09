Radamel Falcao a reusit dubla in victoria lui Monaco in meciul cu Lille. Atacantul columbian a ajuns la 11 goluri in doar 7 meciuri - VIDEO

Radamel Falcao a reusit dubla in victoria lui Monaco in meciul cu Lille, scor 4 la 0. Atacantul columbian a ajuns deja la 11 goluri in doar 7 meciuri. De asemenea, Falcao a devenit primul jucator din top 5 campionate europene care atinge bariera de 10 reusite in acest sezon.

Pentru Monaco au mai inscris aseara Ghezzari si Jovetic.

Monaco ocupa locul 2 in campionatul Frantei, avand 6 victorii si o infrangere dupa primele 7 meciuri.