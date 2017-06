Radu Albot a castigat meciul cu portughezul Joao Sousa, in primul tur al competitiei prestigioase din Antalya - VIDEO

Albot, numarul 116 mondial, a avut un prim set dificil in fata lui Joao Sousa, care ocupa locul 58 in topul ATP. Moldoveanul s-a impus la tiebreak. In setul secund, Albot a fost imperial – a dominat si a castigat cu 6 la 2.

Sportivul nostru s-a calificat in optimi, la Antalya, si urmeaza sa joace cu un tenisman italian.