Radu Albot a castigat meciul cu spaniolul Nicolas Almagro. Tenismanul moldovean si-a asigurat un premiu de 8 mii 300 de dolari - VIDEO

Radu Albot, numarul 83 mondial, a avut un prim set dificil in fata lui Nicolas Almagro, tenisman care a castigat 13 titluri ATP in cariera sa si a jucat de 4 ori in sferturile turneelor de Mare Slem. Moldoveanul s-a impus la tie-break cu 8 la 6.

In al doilea set, Almagro, fostul numar 9 mondial, dar care ocupa, acum, locul 55 in topul ATP, nu a mai putut tine pasul cu moldoveanul. Albot a facut de doua ori break si a castigat cu 6 la 3.

Pentru calificarea in optimile competitiei de la Marrakech, Albot si-a asigurat un premiu de 8 mii 230 de euro. In etapa urmatoare, moldoveanul va intalni castigatorul duelului dintre Carlos Berlocq si Benoit Paire.