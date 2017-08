Radu Albot a castigat si a doua partida in calificari, in fata lui Christian Garin, din Chile - VIDEO

Albot a inceput modest meciul si a fost condus cu 3 la 1, in primul set. Apoi, si-a revenit si a controlat jocul, in fata lui Garin, care este clasat cu 76 de pozitii mai jos, in topul mondial. Moldoveanul s-a impus cu 6 la 4 si 6 la 4 si a avansat in ultima runda preliminara. Acolo, va intalni un canadian, care nu intra in top 350.

Daca va invinge si se va califica pe tabloul principal la US Open, Albot isi va asigura un premiu de 50 de mii de dolari.