Radu Albot a cedat in turul 2, la Wimbledon. Tenismanul moldovean a fost invins, astazi, de americanul Steve Johnson, in patru seturi.

Johnson, numarul 31 mondial, a controlat primele doua seturi si le-a castigat cu acelasi scor, 6 la 3. Albot, clasat pe locul 108 in topul ATP, a aratat un joc impresionant in al treilea set si s-a impus cu 6 la 4. Apoi, insa, Johnson a revenit in forta si a castigat cu 6 la 3 setul al patrulea.

Americanul s-a calificat in turul 3, iar Albot se va consola cu premiul de 57 de mii de lire sterline.