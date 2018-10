Radu Albot a cucerit trofeul turneului Challenger de la Liuzhou. Tenismanul moldovean l-a invins, astazi, pe sarbul Miomir Kecmanovic - FOTO

Radu Albot, numarul 89 mondial, a jucat, astazi, cu sarbul Miomir Kecmanovic, tenisman clasat pe locul 149 in topul ATP, in finala turneului Challenger de la Liuzhou. In primul set, sportivul nostru, increzut in puterile sale, a dictat ritmul jocului. Albot s-a impus cu scorul de 6 la 2.

Setul secund a fost de partea sarbului, care a reusit sa-l devanseze pe Albot, scor 6 la 4.In setul decisiv, tenismanul moldovean, semifinalist la turneul precedent, din orasul chinez Ningbo, a dat totul pe teren, pentru a nu-si rata sansa. Albot a castigat setul cu 6 la 3 si, la capatul unui meci de o ora si 57 de minute, a cucerit trofeul suprem la Liuzhou.

Tenismanul nr 1 din Moldova, Radu Albot, a participat pentru prima data la Turneul International Challenger de la Liuzhou, aceasta fiind prima editie pentru barbati si a treia editie pentru femei. Albot va obtine si un premiu banesc de 7 mii 200 de dolari.