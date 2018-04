Radu Albot a debutat cu dreptul la Marrakech. Cel mai bun tenisman din Moldova s-a impus in fata italianului Andreas Seppi, dupa ce a cedat in primul set.

Seppi si-a adjudecat actul de debut cu sase la unu, insa Albot a raspuns imediat. Tenismanul moldovean a trimis partida in decisiv, dupa ce si-a trecut in cont setul secund, scor sase la trei.

In actul final, Albot si-a distrus adversarul, invingand cu sase la zero. In optimile turneului din Maroc, Radu Albot il va intalni pe favoritul numarul doi, Kyle Edmund.