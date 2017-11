Succes pentru Radu Albot, la un turneu din China. Tenismanul moldovean a devenit campion, dupa ce l-a batut pe polonezul Hubert Hurkacz,in finala - VIDEO

Video in curand

Radu Albot, numarul 103 mondial, a fost favorit in finala competitiei de la Shenzhen. A dat piept cu polonezul Hubert Hurkacz, tenisman clasat pe locul 343 in topul ATP. Totusi, a fost un meci foarte dificil pentru moldovean. Albot a castigat primul set, iar Hurkacz s-a impus in al doilea, ambele fiind decise la tie-break.

In setul decisiv, Albot a facut break din start si apoi a jucat splendid pe propriul serviciu. Sportivul nostru a triumfat, scor 6 la 4, si a devenit campion la Shenzhen.

Este al 6-lea titlu la turnee de tip Challenger, proba de simplu, in cariera lui Radu Albot, dar primul in acest an. Tenismanul moldovean a primit si un cec de 10 mii 800 de dolari. Hurkacz a incasat aproape 6 mii 400.

Sursa foto: facebook