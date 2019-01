Radu Albot a facut furori la Australian Open, in proba de dublu. In pereche cu tunisianul Malek Jaziri, moldoveanul s-a calificat in optimile turneului de Grand Slam - VIDEO

Perechea moldo-tunisiana Albot/Jaziri a inceput prost meciul in fata duetului american Johnson/Kudla si a cedat clar in primul set, scor 1 la 6. In urmatorul act, insa, semifinalistii de la US Open, Albot si Jaziri s-au dezlantuit. Tandemul s-a impus cu 6 la 2, apoi a castigat si actul decisiv, cu scorul de 6 la 4.

Moldoveanul si tunisianul se califica astfel mai departe si isi asigura un premiu de peste 39 de mii de dolari. Maine cei doi vor intalni in optimi perechea formata din australianul John Peers si finlandezul Henri Kontinen, favoritii numarul 12 ai turneului.

Totodata, tenismenul nostru, Radu Albot isi repeta performanta reusita anul trecut. Moldovenul a ajuns si atunci in optimile turneului de Mare Slem de la Melbourne, in proba de dublu, dar in pereche cu sud-coreeanul Chung.