In duelul cu o pereche din Turcia, Albot si Sela au castigat primul set cu 6 la 2, dar l-au pierdut pe al doilea, scor 6 la 7. A urmat tie-break-ul decisiv, in care duetul moldo-israelian s-a impus categoric, 10 la 3. In aceasta seara, Radu Albot va juca in optimi, in proba de simplu, contra belgianului David Goffin.