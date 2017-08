Albot, numarul 139 mondial, a dominat cap-coada meciul cu Joao Domingues, tenisman clasat pe locul 186 in top. Moldoveanul s-a impus cu 6 la 0 si 6 la 1, intr-o partida ce a durat doar 43 de minute. Albot trebuie sa castige inca doua meciuri in calificari, pentru a ajunge pe tabloul principal, la US Open.

Daca va reusi, isi va asigura un premiu de 50 de mii de dolari.