Radu Albot a jucat un set de la egal la egal cu unul dintre cei mai buni tenismani ai momentului. Moldoveanul a pierdut, totusi, in fata americanului John Isner - VIDEO

Albot a jucat, astazi, cot la cot cu Isner, in primul set, dar a cedat la tiebreak. In setul secund, moldoveanul nu a mai tinut pasul cu al 10-lea jucator al lumii si a cedat, scor 3 la 6.

Eliminat in optimi la Lyon, Albot se va consola cu premiul de 8 mii 500 de euro. A fost al treilea meci al moldoveanului cu Isner, din acest an. In februarie, Albot a obtinut o victorie si a suferit o infrangere in fata americanului, la doua turnee in Statele Unite.