Radu Albot a parasit campionatul de tip Challenger din India. Tenismenul nostru a cedat intr-un meci de 3 seturi in fata un sportiv al tarii gazde - VIDEO

Albot a dominat clar startul partidei, trecandu-si in cont primul set cu scorul de 6 la 1. Dupa care, indianul, in fata propriilor suporteri, a rasturnat soarta meciului. Numarul 110 mondial si-a adjudecat urmatoarele doua seturi. Datorita parcursului sau pana in semifinale, Radu Albot a mai urcat 4 pozitii in ierarhia ATP. Astfel, tenismenul nostru va incheia anul 2018 intre primii 100 de tenismeni ai lumii.