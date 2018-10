Radu Albot a pierdut la limita superduelul cu Fabio Fognini

Albot a dominat primul set si l-a castigat cu 6 la 1. Moldoveanul a condus cu 2 la 0 in setul secund, insa Fognini si-a regasit jocul. Italianul s-a impus cu 6 la 3, iar apoi si in setul decisiv, cu acelasi scor. El s-a calificat in optimile turneului de la Beijing.

Albot se va consola cu premiul de 25 de mii de dolari.