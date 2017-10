Radu Albot s-a impus cu 6 la 2 si 6 la 1 in fata japonezului Yasutaka Uchiyama. Partida a durat doar 68 de minute. In urmatoarea partida de la Shenzhen, Albot il va intalni pe sarbul Danilo Petrovic. Duminica, Radu Albot a cedat in finala altui turneu din China.