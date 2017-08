Radu Albot, cel mai bun tenisman din Moldova s-a calificat in premiera in turul 3 de la US Open, dupa un meci-thriller cu Yen-Hsun Lu. 4 ore a durat partida

Radu Albot a trecut in 5 seturi de Yen-Hsun Lu in turul 2 de la US Open.

Partida care a durat 4 ore a inceput cum nu se poate mai bine pentru tenismanul nostru. Albot si-a adjudecat primele 2 seturi, scor 6 la 2 si 7 la 6. A urmat revenirea sportivului din Taipei. Yen-Hsun Lu a egalat la seturi, dupa ce s-a impus cu 7 la 5 si 6 la 0.

In decisiv, dramatismul a atins cote maxime. La scorul de 6 la 6, Yen-Hsun Lu a avut minge de meci, insa Albot a trimis setul in tie-break, unde a smuls victoria.

Urmatorul adversar a lui Radu Albot de la US Open este Sam Querrey, numarul 21 mondial. Radu Albot si-a asigurat deja un cec in valoare de 144 de mii de dolari, iar in cazul unei victorii suma ar putea creste pana la 253 de mii.

