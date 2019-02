Radu Albot devine primul moldovean din istorie care cucereste un titlu ATP. El a devenit campion la turneul din SUA, Delray Beach Open si a ajuns in felul acesta pe locul 52 in topul mondial - VIDEO

Radu ALBOT, TENISMEN: “Nu este atat de usor de explicat prin cuvinte ceea ce s-a intamplat acum. A fost un meci foarte interesant, foarte greu. Sunt foarte bucuros pana la urma sa castig.”

A fost o finala dramatica in fata lui Danny Evans, care a venit tocmai din calificari. Britanicul a inceput mai bine si a castigat primul set cu 6 la 3. A venit insa o replica pe masura din partea lui Radu Albot care s-a impus in al doilea act cu acelasi scor de 6 la 3.

Astfel, campionul s-a decis dupa setul 3. La scorul de 2 la 1, cand Radu Albot conducea cu un break, a intervenit ploaia, iar meciul a fost intrerupt pentru circa o ora.

Radu ALBOT, TENISMEN: “Stiam ca eu conduc, sunt la controlul meciului si nimic nu am simtit asa straniu. Pur si simplu stiam ca trebuie sa ma intorc, sa continui sa fac ceea ce am facut pana acuma."

La revenirea pe teren, Daniel Evans a reusit egalarea la 4 la 4, apoi s-a ajuns in tie-break, unde Albot a revenit de la 1 la 4, a salvat 3 mingi de meci ale adversarului si s-a impus cu 9 la 7.

Radu Albot, in varsta de 29 de ani a triumfat la turneul american, Delray Beach Open si a cucerit primul titlul ATP din cariera, la simplu. Niciun alt moldovean nu a reusit o astfel de performanta.

Radu ALBOT, TENISMEN: “As vrea sa le multumesc tuturor celor care m-au sustinut, cei care au fost in Delray si cei care au fost acasa, nu dormeau noptile si priveau meciurile mele. Am avut o saptamana incredibila. Am castigat turneul si sunt foarte bucuros. Sper, pe viitor, sa va bucura cu un tenis inca mai bun si sa am rezultate si mai bune. "

Gratie acestei victorii Radu a primit 250 de puncte ATP, care-l propulseaza 30 de pozitii in clasamentul mondial, pana pe locul 52, cea mai buna clasare din istorie.

Radu ALBOT, TENISMEN: “Scopul meu este sa ajung in top 50. Acesta a fost scopul meu atoata toata cariera."

In plus Radu Albot va incasa si un cec in valoare de 97 de mii 490 de dolari.

Urmatorul turneu pentru sportivul nostru este o competitie Challenger la Indian Wells, unde incepe in runda a doua si este al treilea favorit.