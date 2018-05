Radu Albot este in scadere de forma. Cel mai bun tenisman moldovean a suferit a patra infrangere consecutiva la turnee internationale

Radu Albot a dat piept cu brazilianul Rogerio Dutra Silva, clasat cu 23 de pozitii mai jos, in topul mondial. Atat in primul set, cat si in al doilea, jocul a fost echilibrat, dar sud-americanul a dominat, pe final.

Silva s-a impus cu un dublu sase la patru si s-a calificat in optimi de finala, la Istanbul. In acest an, Albot a jucat 20 de meciuri, din care a castigat doar sase.