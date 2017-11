Radu Albot este la un pas de noul trofeu. Tenismanul moldovean l-a batut pe rusul Mihal Youzhny, in semifinalele unui turneu din China - VIDEO

Dupa o victorie si o infrangere, in fata lui Mihail Youzhny, in meciuri jucate tot in acest an, astazi, Albot a dat piept pentru a treia oara cu fostul numar 8 mondial. Tenismanul moldovean a fost prea bun pentru rus. Albot a castigat primul set cu 6 la 3.

Youzhny, castigator a 10 turnee ATP, insa ajuns acum pe locul 87 in topul mondial, a inceput bine setul secund. Apoi Albot a revenit in forta si a dictat jocul. Moldoveanul s-a impus cu 6 la 2 si s-a calificat in finala turneului Challenger de la Shenzhen.

Albot, numarul 103 mondial, va juca in finala maine, impotriva polonezului Hubert Hurkacz, tenisman clasat pe locul 331 in topul ATP. Campionul turneului de la Shenzhen va incasa 10 mii 800 de dolari, iar finalistul va primi aproape 6 mii 400 de dolari.