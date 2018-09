Radu Albot, impreuna cu tunisianul Malek Jaziri, scriu istorie la US Open. Cei doi tenismeni s-au calificat in sferturile de finala ale turneului: "Castigam o partida si ne gandim la urmatoarea"

Radu ALBOT, TENISMAN MOLDOVA: "Fiecare meci e diferit. Ne concentram pe adversarii urmatori, meciul urmator. Indiferent de ce se intampla, nu ne gandim cat de departe putem ajunge. Castigam o partida si ne gandim la urmatoarea. Pas cu pas. "

Albot si Jaziri i-au intalnit pe fratii Christian si Ryan Harrison. Duetul moldo-tunisian s-a impus in trei seturi, scor 6 la 2, 4 la 6 si 7 la 6. Pentru calificarea in sferturile US Open, Albot si Jaziri si-au asigurat un premiu comun de 85 de mii de dolari. In anul 2015, tenismanul moldovean a mai jucat in sferturile unui turneu de Mare Slem, la Paris.