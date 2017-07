Radu Albot l-a invins pe fostul numar 8 mondial, rusul Mikhail Youzhny. Tenismanul nostru s-a calificat in optimi de finala, la un turneu ATP din Elvetia - VIDEO

Albot, numarul 132 mondial, a pierdut primul set in fata lui Youzhny, care ocupa acum pozitia a 85-a in topul ATP. Setul secund a fost unul extrem de disputat, iar Albot s-a impus la tiebreak. Si in decisiv, jocul a fost incins, iar tenismanul moldovean a dominat finalul si a castigat cu 7 la 5.

Albot s-a calificat in optimi la Gstaad si si-a asigurat un premiu de peste 8 mii de euro. In urmatorul meci, el va avea, insa, un adversar infernal – favoritul turneului, belgianul David Goffin, numarul 13 mondial.