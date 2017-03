Radu Albot l-a invins pe spaniolul Marcel Granollers, care ocupa locul 36 in topul mondial, scor 6 la 4 - VIDEO

La turneul de tip Challenger din orasul Irving, statul Texas, Albot, numarul 87 in topul mondial, a dat peste cel mai greu adversar posibil chiar in etapa inaugurala. Tenismanul moldovean a fost dominat in primul set de spaniolul Marcel Granollers si a cedat, scor 1 la 6. Albot a revenit in forta si in setul secund a dictat jocul, reusind sa castige cu 6 la 4.

Setul decisiv a fost unul incins la maxim. Tenismanii au luptat superb pentru fiecare punct, s-a ajuns la tiebreak, in care Albot s-a impus fantastic, cu 7 la 4, si l-a eliminat pe Granollers, numarul 36 in topul mondial, favoritul principal al competitiei.

Dupa ce a produs marea surpriza la turneul din orasul Irving, Albot va juca in optimi impotriva americanului Tim Smyczek, numarul 168 in topul ATP.