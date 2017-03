Radu Albot, la un pas de tabloul principal al turneului Masters de la Miami. Tenismanul moldovean a jucat cu suedezul Elias Ymer - VIDEO

Albot a dominat meciul, a castigat primul set cu 6 la 2, iar in setul secund, la scorul de 5 la 1, adversarul s-a retras, accidentat. Moldoveanul va intalni, in aceasta seara, un tenisman din Ucraina, clasat cu 25 de pozitii mai jos in topul mondial. Daca va castiga partida, Albot va avansa pe tabloul principal la Miami si isi va asigura un premiu de 13 mii 700 de dolari.