Radu Albot nu a reusit sa treaca de primul tur la Australian Open - VIDEO

Radu Albot, numarul 87 in topul mondial ATP, a dat piept cu ungurul Marton Fucsovics, tenismen clasat pe locul 80. Moldoveanul a ratat startul si a pierdut primul set, scor 2 la 6. Apoi a jucat de la egal la egal cu adversarul sau, timp de cateva minute, insa Fucsovics s-a desprins, mai tarziu, si a luat setul secund, scor 6 la 3.

Albot a avut o prestatie mult mai buna in urmatorul set, in care a facut de doua ori break, si s-a impus cu 6 la 4.

In al patrulea set, tenismanul moldovean a condus minute bune, insa, finalul i-a apartinut lui Fucsovics, care a intors scorul si a castigat cu 7 la 5. Albot se va consola cu un premiu de 48 de mii de dolari. Sportivul nostru, totusi, nu paraseste turneul Australian Open. La noapte, el va debuta in concursul de dublu, in pereche cu sud-coreeanul Chung.