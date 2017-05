Radu Albot nu a reusit sa treaca de primul tur, la Roland Garros. Cine a invins tenismanul moldovean - VIDEO

Radu Albot nu a reusit sa treaca de primul tur, la Roland Garros. Tenismanul moldovean a fost invins de francezul Jeremy Chardy, in trei seturi. Albot isi va incerca fortele in concursul de dublu. Intre timp, favoritii Andy Murray si Simona Halep au debutat in forta la turneul de la Paris.