Radu Albot, oprit de Nick Kyrgios, in primul tur la US Open - VIDEO

Radu Albot, numarul 95 mondial, a luptat de la egal la egal cu Nick Kyrgios, in primul set. Australianul s-a impus greu, scor 7 la 5. Apoi, moldoveanul a dominat si l-a impus pe jucatorul australian sa greseasca mult. Albot a castigat setul secund cu 6 la 2.

Kyrgios, tenisman clasat pe locul 30 in topul ATP, si-a dezlantuit, insa, jocul splendid in seturile 3 si 4. Australianul a reusit, in partida cu Albot, 25 de ace-uri si 48 de puncte direct castigatoare. Kyrgios s-a impus cu 6 la 4 si 6 la 2 si s-a calificat in turul urmator.

Pentru ca a jucat in prima etapa, Radu Albot va primi 54 de mii de dolari. Kyrgios si-a asigurat un premiu de 93 de mii de dolari si urmeaza sa joace cu francezul Pierre-Hugues Herbert. Albot nu pleaca de la US Open. El va evolua la dublu, in pereche cu tunisianul Malek Jaziri.