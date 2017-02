Radu Albot, oprit de unul dintre cei mai buni tenismani din lume. Moldoveanul a pierdut in fata jucatorului belgian David Goffin - VIDEO

Totusi, Albot nu paraseste capitala bulgara. El a castigat, aseara, primul meci in concursul de dublu, in pereche cu un tenisman din Israel. In duelul cu o pereche din Turcia, Radu Albot si Dudi Sela au castigat primul set cu 6 la 2, dar l-au pierdut pe al doilea, scor 6 la 7.

A urmat tie-break-ul decisiv, in care duetul moldo-israelian s-a impus categoric, 10 la 3. Albot si Sela s-au calificat in sferturi, unde vor juca impotriva a doi tenismani rusi.